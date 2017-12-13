STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Osman Gökhan Bilir

ALANYASPOR: Remy, Gassama, Welinton, Nsakala, Fofana, Landel, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Emre Nefiz), Efecan Karaca (Dk. 60 Vagner Love), Emre Akbaba, Yusuf Serdar Çoban (Dk. 60 Junior Fernandes), Lungu

GİRESUNSPOR: Fevzi Elmas, Berkan Yıldırım, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Brinner (Dk. 51 Dodo), Mert Örnek, Korkishko (Dk. 85 Jones), Mehmet Akyüz, Oğuzhan Öztürk (Dk. 51 Recep Aydın), Fatih Atik

GOLLER: Dk. 1 Mert Örnek, Dk. 63 Fatih Atik (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 25 ve Dk. 60 Yusuf Serdar Çoban (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 34 Özgür Yılmaz, Dk. 74 Mehmet Akyüz, Dk. 84 Korkishko, Dk. 87 Recep Aydın (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 38 Lungu, Dk. 57 Efecan Karaca, Dk. 75 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Giresunspor öne geçti. Kaleci Fevzi Elmas'ın uzun pasında topla ceza yayında buluşan Korkishko, dengesini kaybedip yere düşerken ceza alanında müsait durumdaki Mert Örnek'e pas verdi. Bu futbolcu iki savunma oyuncusunun arasından topu filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Fevzi Elmas'ın kontrol edemediği topu, pozisyonu iyi takip eden Yusuf Serdar Çoban ağlarla buluşturdu: 1-1

60. dakikada sağdan çalımlarla ceza alanına ilerleyen Gassama'nın ortasında, altıpas önünde müsait durumdaki Yusuf Serdar Çoban topu kafa vuruşuyla filelere yolladı: 2-1

63. dakikada sol kanattan Korkishko'nun kullandığı korner atışında kaleci Remy öne çıkarak topu uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı önünde Fatih Atik'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 2-2

Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.

Alanyaspor: 2 - Giresunspor: 2 | MAÇ SONUCU

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