STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Osman Gökhan Bilir
ALANYASPOR: Remy, Gassama, Welinton, Nsakala, Fofana, Landel, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Emre Nefiz), Efecan Karaca (Dk. 60 Vagner Love), Emre Akbaba, Yusuf Serdar Çoban (Dk. 60 Junior Fernandes), Lungu
GİRESUNSPOR: Fevzi Elmas, Berkan Yıldırım, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Brinner (Dk. 51 Dodo), Mert Örnek, Korkishko (Dk. 85 Jones), Mehmet Akyüz, Oğuzhan Öztürk (Dk. 51 Recep Aydın), Fatih Atik
GOLLER: Dk. 1 Mert Örnek, Dk. 63 Fatih Atik (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 25 ve Dk. 60 Yusuf Serdar Çoban (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 34 Özgür Yılmaz, Dk. 74 Mehmet Akyüz, Dk. 84 Korkishko, Dk. 87 Recep Aydın (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 38 Lungu, Dk. 57 Efecan Karaca, Dk. 75 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Giresunspor öne geçti. Kaleci Fevzi Elmas'ın uzun pasında topla ceza yayında buluşan Korkishko, dengesini kaybedip yere düşerken ceza alanında müsait durumdaki Mert Örnek'e pas verdi. Bu futbolcu iki savunma oyuncusunun arasından topu filelere gönderdi: 0-1
25. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Fevzi Elmas'ın kontrol edemediği topu, pozisyonu iyi takip eden Yusuf Serdar Çoban ağlarla buluşturdu: 1-1
60. dakikada sağdan çalımlarla ceza alanına ilerleyen Gassama'nın ortasında, altıpas önünde müsait durumdaki Yusuf Serdar Çoban topu kafa vuruşuyla filelere yolladı: 2-1
63. dakikada sol kanattan Korkishko'nun kullandığı korner atışında kaleci Remy öne çıkarak topu uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı önünde Fatih Atik'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 2-2
Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.