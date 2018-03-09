Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla açılıyor. 50 puanlı Başakşehir, Arda Turan ve Emmanuel Adebayor'suz kadrosuyla deplasmanda 3 puan ararken Gençlerbirliği galibiyetiyle morallenen Alanyaspor, Mesut Bakkal yönetiminde seri yakalamak istiyor.
SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
AYTEMİZ ALANYASPOR: 2 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0 (32' Fernandes, 66' Efecan)
(İkinci yarı oynanıyor...)
SAAT: 20:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
STAT: Bahçeşehir Okulları
YAYIN: beIN SPORTS 1
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner, Efecan, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Mbilla
YEDEKLER: Ufuk, Birol, Cenk, Barış, Fofana, Maniatis, Augusto, Emre Nefiz, Villafanez, Douglas
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre Belözoğlu, Mossoro, Kerim, Visca, Mevlüt
YEDEKLER: Mert, Uğur, Da Costa, Alparslan, Egemen, Gökhan, İrfan Can, Bajic, Elia, Napoleoni
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor deplasmanından 1 puanla döndükten sonra Fenerbahçe'ye mağlup olan ve zirve yarışında yara alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ile de berabere kalmasının ardından aldığı 2-0'lık Göztepe galibiyetiyle moral depoladı. 24 maçta topladığı 50 puanla lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan turuncu-lacivertliler, teknik direktör değişikliğine giden Aytemiz Alanyaspor karşısında haftayı kayıpsız geçmek için sahaya çıkıyor.
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU
Şubat ayını puansız kapatan ve teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal'la anlaştı. Yeni teknik direktörüyle ilk maçında Gençlerbirliği deplasmanında çıkan Akdeniz ekibi, rakibinin 10 maçlık yenilmezlik serisine son verdi ve kritik bir 3 puan elde etti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ
ARDA TURAN, ADEBAYOR YOK
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'e iki yıldızından kötü haber geldi. A Spor'un haberine göre; sakatlıkları devam eden Emmanuel Adebayor ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.
EMRE, CLICHY VE CAIÇARA SINIRDA
Medipol Başakşehir'de, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 26. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında oynayamayacak.
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 8, 2018
BAHÇEŞEHİR OKULLARI
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