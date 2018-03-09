Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla açılıyor. 50 puanlı Başakşehir, Arda Turan ve Emmanuel Adebayor'suz kadrosuyla deplasmanda 3 puan ararken Gençlerbirliği galibiyetiyle morallenen Alanyaspor, Mesut Bakkal yönetiminde seri yakalamak istiyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

AYTEMİZ ALANYASPOR: 2 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0 (32' Fernandes, 66' Efecan)

(İkinci yarı oynanıyor...)

SAAT: 20:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Bahçeşehir Okulları

YAYIN: beIN SPORTS 1

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner, Efecan, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Mbilla

YEDEKLER: Ufuk, Birol, Cenk, Barış, Fofana, Maniatis, Augusto, Emre Nefiz, Villafanez, Douglas

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre Belözoğlu, Mossoro, Kerim, Visca, Mevlüt

YEDEKLER: Mert, Uğur, Da Costa, Alparslan, Egemen, Gökhan, İrfan Can, Bajic, Elia, Napoleoni

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı





Alanyaspor - Başakşehir











































Alanyaspor - Başakşehir



Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor deplasmanından 1 puanla döndükten sonra Fenerbahçe'ye mağlup olan ve zirve yarışında yara alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ile de berabere kalmasının ardından aldığı 2-0'lık Göztepe galibiyetiyle moral depoladı. 24 maçta topladığı 50 puanla lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan turuncu-lacivertliler, teknik direktör değişikliğine giden Aytemiz Alanyaspor karşısında haftayı kayıpsız geçmek için sahaya çıkıyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Şubat ayını puansız kapatan ve teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal'la anlaştı. Yeni teknik direktörüyle ilk maçında Gençlerbirliği deplasmanında çıkan Akdeniz ekibi, rakibinin 10 maçlık yenilmezlik serisine son verdi ve kritik bir 3 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

ARDA TURAN, ADEBAYOR YOK

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'e iki yıldızından kötü haber geldi. A Spor'un haberine göre; sakatlıkları devam eden Emmanuel Adebayor ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.

EMRE, CLICHY VE CAIÇARA SINIRDA

Medipol Başakşehir'de, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 26. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında oynayamayacak.

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 8, 2018

OPTA'NIN GÖZÜNDEN ALANYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI...

Süper Lig'e geçen sezon yükselen Alanyaspor, Başakşehir'le yaptığı üç maçtan da puansız ayrıldı ve rakibinden dokuz gol yedi.

Süper Lig'e geçen sezon yükselen Alanyaspor, Başakşehir'le yaptığı üç maçtan da puansız ayrıldı ve rakibinden dokuz gol yedi. Geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmadan Başakşehir 5-0 galip ayrılmıştı. Bu, İstanbul ekibinin Süper Lig tarihinde aldığı en farklı deplasman galibiyeti.

Yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği'ni yenen Alanyaspor, daha önce oynadığı 11 karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti (1B 9M).

Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 13 maçın 12'sinde karşılıklı goller atıldı (toplam 46 gol).

Deplasmanda oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Başakşehir (1B), berabere kaldığı tek maçta Konyaspor'dan golü 90'ıncı dakikada yemişti.

Başakşehir, ayrıca dış sahada çıktığı son 10 maçın hiçbirinde iki ya da daha fazla gol yemedi (toplam yedi gol).

Bu sezon ligde kafayla en az gol atan takım Alanyaspor (1). Başakşehir ise bulduğu 12 kafa golüyle Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ligde şu ana kadar Alanyaspor'dan daha fazla penaltı golü yiyen takım yok (9).

İlk 24 hafta itibarıyla ligin en az faul yapan iki takım Başakşehir (295) ve Alanyaspor (310).

Alanyaspor'un ligde attığı son dört golün üçünde Emre Akbaba'nın doğrudan katkısı var (iki gol ve bir asist).

Geçen hafta oynanan Göztepe maçında bu sezonki 12'inci asistini yapan Edin Visca, bundan önceki iki sezonda toplam 11 gol pası vermişti.

Göztepe karşısında Başakşehir'i öne geçiren golü atan Alexandru Epureanu, bu sezon Süper Lig'de beşinci kez fileleri havalandırmış oldu. Moldovalı stoperin bundan önce ligimizde forma giydiği üç sezonda toplam beş golü vardı.

BAHÇEŞEHİR OKULLARI

