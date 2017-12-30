Aytemiz Alanyaspor ile ismi anılan Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Igor Tudor haberlerine Başkan Hasan Çavuşoğlu son noktayı koydu. 'Tudor benden randevu bile alamaz' diyerek dedikoduları sona erdiren Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Tudor, geçen yıl Kardemir Karabükspor'un hocasıyken bizim bir topçumuz yerde sakatlandı. Acılar içinde kıvranırken Tudor kendi topçusuna bağırarak topu dışarı atmamasını istedi. Ben o gün Igor Tudor'u bitirdim. Benim için önce karakter önemli" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir internet sitesinde 'Tudor Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı' haberinin altına Başkan Çavuşoğlu, 'Tudor benden randevu bile alamaz' yorumu yazarak Igor Tudor'un, Alanyaspor tesislerinin kapısının içinden bile giremeyeceği mesajını net olarak verdi. Başkan Hasan Çavuşoğlu ayrıca bir taraftarın 'Başkanım büyük adamsın. Haydi patlat bombaları. İyi bir teknik direktör ve 2-3 futbolcu. Sana güveniyoruz ve inanıyoruz' yorumuna ise, 'Biraz sabır merak etmeyin' yazdı.

Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Igor Tudor hakkında yaptığı yorumun sebebini de açıklayan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ben bunu geçen sene Karabükspor ile oynanan maçtan dolayı söyledim. Karabükspor ile Aytemiz Alanyaspor maçında Tudor Karabükspor'un teknik direktörüydü. Maç esnasında bir oyuncumuz sakatlandı. Bizim futbolcumuz yerde yatıyor ve acı çekerek kıvranıyordu. O sırada Karabükspor'un yabancı bir oyuncusu topu dışarı atmak istedi.

"Tudor dışarıdan müdahale edip 'topu dışarı atma' diye ısrarla topçusuna bağırdı. Bunu da o sırada herkes gördü, duydu. Tudor'un bağırmasına rağmen o futbolcu öyle bir vurdu ki topu tribünlere gönderdi. Sonrada kendi hocası yani Tudor'a dönerek el kol salladı. 'Sen ne diyorsun' der gibi."

"Futbolcu adam gibi adamlık yaptı. İşte o anda Tudor benim gözümden düştü. Benim bu yorumum ondan dolayıdır. Böyle bir hoca benden randevu bile alamaz. Tudor benim gündemimde hiç bir zaman olmadı ve olamaz da. Bu yaptığı davranıştan dolayı bunu söylüyorum. 'Tudor geldi, Tudor gitti' diye haberler yapılıyor."

"Ben adamın teknik direktörlüğüne laf söylemedim, karakterini o maçta zayıf gördüm ve onu orada bitirdim. Yerde benim futbolcum kıvranıyor acı içerisinde, Tudor'da kendi futbolcusuna 'atma topu dışarı, devam et' diyor. Futbolcu da topa öyle bir vurdu ki sinirden top tribünlere gitti, hocasına da el hareketi yaptı. 'Ne diyorsun sen der gibi' Kimsenin teknik direktörlüğüne laf etmeyiz ama önce karakterli insan olması lazım. Bu, futbolcu ve teknik direktör açısından böyledir."