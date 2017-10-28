Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir?

Ligde 15 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Maç öncesinde karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, merakla "Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?" diye araştırıyor. Peki Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair detaylar...
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:30'da başlayacak. Tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı mücadelede Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yardımcılık yapacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Aytemiz Alanyaspor: Remy Riou, Welinton, Fabrice N'Skala, Mamadou Fofana, Lamine Gassama, Emre Akbaba, Isaac Sackey, Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Vagner Love
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Caner Erkin, Dusko Tosic, Jeremain Lens, Anderson Talisca, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Cenk Tosun
Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor. Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında Talisca ile tartıştığı bilinen Caner Erkin, Medipol Başakşehir mücadelesinde karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a hakaret etmesi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maç men cezası aldı. Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart ceza sınırında da bulunan deneyimli oyuncu, sarı kart görerek, ayrıca 1 maç daha ceza aldı. Caner toplamda 7 lig maçında forma giyemeyecek.
Ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Ryan Babel, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezasını çekmişti. Siyah-beyazlı ekipte oynadığı futbolla beğeni toplayan Hollandalı oyuncu, Şenol Güneş'in forma şansı vermesi halinde Alanya deplasmanında forma giyebilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin devam eden Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maçtır galibiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyetten sonra 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Kartal, Alanya deplasmanında ligdeki galibiyet hasretine son vermek için sahada olacak.
Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, turuncu-yeşilliler ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların bu seride 3 galibiyeti bulunuyor. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, yarın 19.30'da Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Geride kalan 9 haftada siyah-beyazlı ekip, 4 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 7. sırada yer alırken, Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ise 3 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet alarak 10. sırada bulunuyor.
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