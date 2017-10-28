Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman

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AYTEMİZ ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ

STAT: Bahçeşehir Okulları

SAAT: 19:30

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, Sackey, Taha, Efecan, Emre, Fernandes, Vagner Love

YEDEKLER: Ufuk, Berkan, Birol, Cenk Ahmet, Landel, Emre, Lungu, Yusuf

TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Tosic, Pepe, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Mitrovic, Fatih, Necip, Lens, Tolgay, Negredo, Mustafa, Medel, Orkan

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Alanyaspor'da Riou ve N'Skala zehirlenme sebebiyle maçın kadrosuna alınmadılar.



SÜPER LİG FİKSTÜRÜ



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU



BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde oynadığı son 4 haftada Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne mağlup olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile de berabere kalarak 10 puan kaybetti. Lider Galatasaray ile arasında 8 puan fark oluşan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişine Alanya'da son vermeye çalışacak.

KARTAL'DAN EZİCİ ÜSTÜNLÜK

Süper Lig’in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, Turuncu-Yeşilliler ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce Akdeniz ekibiyle 2’si lig, 1’i ise hazırlık maçı olmak üzere 3 karşılaşmaya çıkan Siyah-Beyazlılar, rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Kartal, söz konusu 3 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Geçen sezon Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan Beşiktaş, Alanya deplasmanında da aynı skorla galibiyete uzanmıştı.

CENK TOSUN, ALANYA'YI SEVİYOR

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Cenk Tosun, Alanya karşısında da takımının en büyük gol umudu olacak. Milli yıldız, Akdeniz ekibine karşı geçen sezon alınan 4-1’lik iki galibiyette de başrolü oynamıştı. Söz konusu iki karşılaşmada 3 gol atıp 1 asist yapan yıldız forvet, Kartal’ın Alanya’ya attığı 8 golün 4’üne direkt katkı sağladı.

CANER ERKİN CEZALI

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısına Caner Erkin'den yoksun çıkacak. Medipol Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maçla cezalandırıldı.

BABEL DÖNÜYOR

Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında cezalı duruma düşen Ryan Babel, Alanya deplasmanında teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde forma giyebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından iki maçlık cezası bire indirilen Hollandalı futbolcu, cezasını Medipol Başakşehir maçında çektiği için Alanya'da görev yapabilecek.



BEŞİKTAŞ'TA İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlı ekipte Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, ligin 11. haftasında oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.