Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi

Safet Susic ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan turuncu-yeşilliler, Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, ikinci yarı öncesi teknik direktör sorununu Hikmet Karaman ile anlaşarak çözdüklerini söyledi.
Hikmet Karaman'ın tecrübesi ve birikimiyle camialarına hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, "İnşallah bir canlılık, hareketlilik getirecektir. Herkesin bildiği tanıdığı hocamız, bu kapasitede biridir." dedi.
Transferle ilgili bir soru üzerine ise Çavuşoğlu "İmza töreninin ardından hocamızla konuşacağız. Biz eksiklerimizi biliyoruz ama hocamızın da belirlediği eksikler varsa hep beraber gerekli çalışmaları, transferleri en kısa zamanda yapacağız." ifadelerini kullandı.
KARAMAN: TRANSFERDEN ÇOK TAKIMA ODAKLANACAĞIZ
Hikmet Karaman ise kulüp başkanı Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür etti.
Ligin ikinci yarısının zor geçeceğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:
"Türkiye'de bazı düşünceleri değiştirmek lazım. Medyamız teknik adam veya menajerlere transferlerle ilgili ya soru soruyor ya da bilgi alıyor. Artık bunların biraz da kulüplerin yapısına yönelmeleri gerekiyor. Transfer olacaksa, bitecekse yönetim kurulunun açıklaması gerekiyor. Hocanın yapacağı iş başka. Çünkü o kadar iletişimde kalıyoruz ki işimizden uzaklaşıyoruz. Onun için transferden çok takıma odaklanacağız. İstişare yapacağız ve o sonuçta kulübümüz tarafından gerekirse açıklanır. Yani teknik direktöre gelip, 'hocam kimleri alıyoruz' gibi sorular Avrupa da olmuyor. Bu profesyonelliği Türkiye'de yaymamız gerekiyor."
Ligde topladığı 18 puanla 13. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarının son maçında Antalyaspor'a mağlup olmasının ardından teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayırmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.