Aytemiz Alanyaspor, devre arasında Safet Susic'in yerine getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayıırdı.

Safet Susic'in ardından ligin 18'inci haftasında göreve gelen Karaman, yönetime istifasını sundu. Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken yönetimin Karaman'ın istifasını kabul ettiği kaydedildi. 18'inci haftada Aytemiz Alanyaspor'a gelen ve 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibilyet aldı.

Hikmet Karaman, konuyla ilgili, "Olmadı, yapamadık, ayrıldık" dedi. Susic'in ardından 18. hafta da göreve getirilen Karaman, Alanyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal görüşmelere başladı. Herhangi bir pürüz olmaması durumunda Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Bakkal olacak. Mesut Bakkal son olarak Başkent ekibi Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.