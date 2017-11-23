Alanyaspor'da M'Billa da sakatlandı

İHA'da yer alan habere göre Alanyaspor, cumartesi günü karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da sakatlıklara bir yenisi eklendi. Akdeniz ekibinde Vagner Love ve Junior Fernandes'ten sonra Mbilla da sakatlandı.

Turuncu-yeşilli takımda sakatlıktan yeni kurtulan ve Galatasaray karşısında Vagner'in yerine oynaması beklenen Etame Mbilla, bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı. Kamerunlu forvet oyuncusunun antrenmanda adale ağrısı hissettiği ve bu nedenle idmanı yarıda bıraktığı öğrenilirken, Mbilla'nın durumunun ise yarın yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacağı bildirildi.