Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurula Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ile oda ve dernek başkanları da katıldı. Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edildi.

Faaliyet raporunun okunmasının ardından katılımcılara hitap eden Hasan Çavuşoğlu, zor günler geçirdiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 40 puanla tamamladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "İyi bir takımımızın olması, bizi hep umutlandırdı. Birlik ve beraberlik içinde, taraftarlarımızın özellikle son 10 maçta verdiği destekle bir görevi daha tamamlamış olduk." dedi.

Süper Lig takımında yöneticiliğin kolay olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, 7 yıldır görev yaptıklarını anımsatarak, "Bu sürede iyi şeyler yapmaya çalıştık. Hata, yanlış mutlaka yaptık ama doğruları daha çok yaptığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde son maça kadar heyecan yaşadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, kendileri için büyük önem taşıyan maçlarda puan kaybettiklerini aktardı. Söz konusu müsabakaların bazılarını kendi hataları, bazılarını da hakem hataları nedeniyle kaybettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Canımız çok yandı. Ligi 50 puanda bitirmemiz gerekiyordu. Özellikle Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarını almamız gerekiyordu. Bu maçlarda kendi hatalarımız oldu. Bunun dışında yorumcuların da hemfikir olduğu 12-13 penaltımızın verilmeyişi oldu. Sonuç olarak bizler de hata yaptık, hakemler de hata yaptı. Futbolun içinde olan şeyler."

Ligde kendilerini zorlu bir sürecin beklediğini belirten Çavuşoğlu, birlik, beraberlik içerisinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını vurguladı.

Taraftarların özellikle son 10 maçtaki desteklerinin önemine değinen Çavuşoğlu, " Alanyaspor'un şehrimizin tanıtımına ve ticaretine neler kazandırdığının bilincinde olmamız gerekiyor. Şehrin dinamikleri bunu çok daha iyi anlasa daha iyi olacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

''VAGNER LOVE'SIZ 40 PUANLA 12. OLDUK''

Hasan Çavuşoğlu, zaman zaman yapılan eleştirilerin çok iyi niyet içermediğini dile getirerek, Vagner Love'ın transfer sürecini örnek verdi.

Vagner Love'ın Monaco'dan 2 milyon 850 bin avro alırken, Alanyaspor'a 1 milyon 500 bin avroya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Vagner Love bize gelirken daha büyük hedeflerini gerçekleştirmek istedi. Bunu da gerçekleştirdi. Büyük bir takımın transfer teklifi nedeniyle bizden gitmek istedi. Bir kulüpten gitmek isteyeni tutamazsın. Geç geldi, kampa katılmadı, takımın huzurunu bozmaya çalıştı. Sonuçta gitti. Ancak alırken yaşı nedeniyle bizi eleştirenler olduğu gibi satarken de bazıları bizi haksız şekilde eleştirdi. Vagner Love kalsaydı ne getirir ne götürürdü tartışılır. Neticede 3 milyon 750 bin avroya Vagner Love'ı Beşiktaş'a verdik. Geçen yıl 40 puanla ligi 12. sırada bitirirken, bu yıl Vagner Love'sız da ligde 40 puanla 12. olduk."

Turuncu-yeşilli kulübün olağan genel kuruluna tek aday olarak giren Hasan Çavuşoğlu, seçimde kullanılan 326 oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Hasan Çavuşoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:

Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Bilal Gömeç, Cevat Şenkardeşler, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Fahri Gürses, Fatih Göçmenoğulları, Fikret Arık, Hüseyin Girenes, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Karaman, Kamil Köseoğlu, Mehmet Güler, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Metin Fahri Özçelik, Muhammet Çetin, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel.

Denetim kuruluna ise Hasan Uysal, Hüsnü Topal ve Oğuzhan Çavuşoğlu seçildi.