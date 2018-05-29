Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurula Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ile oda ve dernek başkanları da katıldı. Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edildi.
Faaliyet raporunun okunmasının ardından katılımcılara hitap eden Hasan Çavuşoğlu, zor günler geçirdiklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 40 puanla tamamladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "İyi bir takımımızın olması, bizi hep umutlandırdı. Birlik ve beraberlik içinde, taraftarlarımızın özellikle son 10 maçta verdiği destekle bir görevi daha tamamlamış olduk." dedi.
Süper Lig takımında yöneticiliğin kolay olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, 7 yıldır görev yaptıklarını anımsatarak, "Bu sürede iyi şeyler yapmaya çalıştık. Hata, yanlış mutlaka yaptık ama doğruları daha çok yaptığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ligde son maça kadar heyecan yaşadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, kendileri için büyük önem taşıyan maçlarda puan kaybettiklerini aktardı. Söz konusu müsabakaların bazılarını kendi hataları, bazılarını da hakem hataları nedeniyle kaybettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Canımız çok yandı. Ligi 50 puanda bitirmemiz gerekiyordu. Özellikle Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarını almamız gerekiyordu. Bu maçlarda kendi hatalarımız oldu. Bunun dışında yorumcuların da hemfikir olduğu 12-13 penaltımızın verilmeyişi oldu. Sonuç olarak bizler de hata yaptık, hakemler de hata yaptı. Futbolun içinde olan şeyler."
Ligde kendilerini zorlu bir sürecin beklediğini belirten Çavuşoğlu, birlik, beraberlik içerisinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını vurguladı.
Taraftarların özellikle son 10 maçtaki desteklerinin önemine değinen Çavuşoğlu, " Alanyaspor'un şehrimizin tanıtımına ve ticaretine neler kazandırdığının bilincinde olmamız gerekiyor. Şehrin dinamikleri bunu çok daha iyi anlasa daha iyi olacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
''VAGNER LOVE'SIZ 40 PUANLA 12. OLDUK''
Hasan Çavuşoğlu, zaman zaman yapılan eleştirilerin çok iyi niyet içermediğini dile getirerek, Vagner Love'ın transfer sürecini örnek verdi.
Vagner Love'ın Monaco'dan 2 milyon 850 bin avro alırken, Alanyaspor'a 1 milyon 500 bin avroya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Vagner Love bize gelirken daha büyük hedeflerini gerçekleştirmek istedi. Bunu da gerçekleştirdi. Büyük bir takımın transfer teklifi nedeniyle bizden gitmek istedi. Bir kulüpten gitmek isteyeni tutamazsın. Geç geldi, kampa katılmadı, takımın huzurunu bozmaya çalıştı. Sonuçta gitti. Ancak alırken yaşı nedeniyle bizi eleştirenler olduğu gibi satarken de bazıları bizi haksız şekilde eleştirdi. Vagner Love kalsaydı ne getirir ne götürürdü tartışılır. Neticede 3 milyon 750 bin avroya Vagner Love'ı Beşiktaş'a verdik. Geçen yıl 40 puanla ligi 12. sırada bitirirken, bu yıl Vagner Love'sız da ligde 40 puanla 12. olduk."
Turuncu-yeşilli kulübün olağan genel kuruluna tek aday olarak giren Hasan Çavuşoğlu, seçimde kullanılan 326 oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Hasan Çavuşoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:
Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Bilal Gömeç, Cevat Şenkardeşler, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Fahri Gürses, Fatih Göçmenoğulları, Fikret Arık, Hüseyin Girenes, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Karaman, Kamil Köseoğlu, Mehmet Güler, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Metin Fahri Özçelik, Muhammet Çetin, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel.
Denetim kuruluna ise Hasan Uysal, Hüsnü Topal ve Oğuzhan Çavuşoğlu seçildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.