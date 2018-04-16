Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bu sene 10'un üzerinde verilmeyen penaltımız oldu." dedi.
Malatyaspor deplasmanından bir puan alırken iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını anlatan Çavuşoğlu, "İki takım da oyuna vasat başladı. Neticesinde maç 1-1 bitti. Son dakikada attığımız gol bize biraz moral oldu. Bir puan da çok önemli." diye konuştu.
Çavuşoğlu, bugüne kadar hakemlerle alakalı olumsuz bir şey söylemediğini hatırlatarak, karşılaşmanın hakemine eleştirilerde bulundu.
Futbolun, başkanından, yönetiminden, teknik heyetinden, futbolcusuna kadar bir hatalar oyunu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Herkesin hata yaptığı bir yerde hakemler de hata yapacaktır. Ama hakemlerin kararları maçın sonucunu etkilerse daha çok konuşuluyor. Bu sene 10'un üzerinde verilmeyen penaltımız oldu. Malatyaspor maçında da çok kötü bir orta hakem yönetimi vardı. Maçı maalesef iyi yönetemedi. Çünkü bir tane penaltı pozisyonu olduğunu yorumcular da söyledi. Net bir penaltının verilmediğini herkes biliyor."
Malatyaspor'un iyi bir yönetimi, taraftarı ve halkı olduğunu sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, bu yıl ligde çok iyi konumda olduklarını kaydetti.
Hasan Çavuşoğlu, maçın en önemli anlarından birinin de rakip takımın gol attığı pozisyonun olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Adem Büyük benim sevdiğim ve taktir ettiğim bir futbolcu. Ama biz küme düşme potasındayız. Orada topu eliyle indirerek golünü attı. Biz eğer bu gol yüzünden küme düşersek vicdanı sızlamayacak mı? Ben Adem'e yakıştıramadım. Benim bildiğim Adem'in 'hocam top elime değdi' demesi gerekirdi. Hakem orta sahanın yakınlarındaydı. Oradaki eli atladı. Zaten maç boyunca sahada yürüdü. Herkes baksın, atılan golde hakem sahanın neresindeydi, diye. Lig bitmek üzere ama bizler hala hakemler ne zaman forma girecek diye bekliyoruz. İsteyerek hata yapmadıklarını biliyoruz ama Merkez Hakem Kurulu bu sene bu konuda yetersiz kaldı. Umarım kalan maçlarda hakem şanssızlıkları biter."
Önlerinde zorlu bir Galatasaray maçı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "İç sahadaki her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Alanyaspor gelecek yıl yine Süper Lig'de mücadele edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesini yaptı.
Son haftalarda taraftarların iç saha maçlarına ilgi gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu kentin takımı olduklarını ve deplasman karşılaşmasında şehir olarak önceliklerinin Alanyaspor olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.