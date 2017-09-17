Alanyaspor-Fenerbahçe canlı izle - Alanyaspor Fenerbahçe CANLI YAYIN

Süper Lig'deki ilk 4 haftada 5 puan toplayan ve çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe, Safet Susiç yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.
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AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE: 0-0
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, Josef, Ozan, Valbuena, Giuliano, Janssen
YEDEKLER: Volkan, Erten, İsmail, Şener, Alper, Mehmet Ekici, Oğuz, Aatif, Fernandao, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Birol, Tzavellas, Berkan, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love
YEDEKLER: Remy, Fofana, N'Sakala, Welinton, Maniatis, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Yusuf, Lungu
TEKNİK DİREKTÖR: Saffet Susic
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman hem kale hem de santrfor pozisyonunda rotasyona gitti ve Soldado ile Volkan Demirel'i yedek bıraktı. Janssen ve Kameni, Alanyaspor karşısında maça ilk 11'de başlayacak.
SAAT: 20:00
HAKEM: Mete Kalkavan
STAT: Bahçeşehir Okulları
YAYIN: BeIN SPORTS 1
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lige, yenilenen teknik ekibi ve kadrosu ile giren sarı-lacivertli ekip, ilk 4 haftada istediği sonuçları alamadı. Fenerbahçe, geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, rakibini mağlup ederek, moral bulmayı amaçlıyor. Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Robin van Persie, Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte ağrıları bulunan ve özel program dahilinde çalışan Martin Skrtel'in durumu da karşılaşma saatinde netlik kazanacak. Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
BAŞKAN AZİZ YILDIRIM, TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta maçında Aytemiz Alanya ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Alanya’da çiçeklerle karşılandı. Dün akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Lacivertliler saat 20.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Alanya’ya gitti. Kafilede başkan Aziz Yıldırım da yer alırken yöneticilerin de büyük bir gölümü karşılaşma için Alanya’ya geldi. Başkan Yıldırım’ın maç saatine kadar teknik heyet ve futbolcularla birlikte olup moral vereceği öğrenildi.
KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Fenerbahçe, bu sezon yaptığı 8 resmi maçta da gol yedi. Süper Lig'de yaptığı 4 maçta kalesindeki 8 gole engel olamayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki 4 müsabakada ise filelerinde 6 gol gördü. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise 12 kez havalandırdı.
3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, lig tarihinde 3. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk kez geçen sezon Türkiye'nin en üst seviye liginde mücadele eden Alanyaspor ile iki kez karşılaştı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sahasında yapılan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıda deplasmanda oynanan müsabakayı 3-2 kazandı.
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