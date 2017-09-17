Alanyaspor-Fenerbahçe canlı izle - Alanyaspor Fenerbahçe CANLI YAYIN

Süper Lig'deki ilk 4 haftada 5 puan toplayan ve çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe, Safet Susiç yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE: 0-0

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, Josef, Ozan, Valbuena, Giuliano, Janssen

YEDEKLER: Volkan, Erten, İsmail, Şener, Alper, Mehmet Ekici, Oğuz, Aatif, Fernandao, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Birol, Tzavellas, Berkan, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love

YEDEKLER: Remy, Fofana, N'Sakala, Welinton, Maniatis, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Yusuf, Lungu

TEKNİK DİREKTÖR: Saffet Susic

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman hem kale hem de santrfor pozisyonunda rotasyona gitti ve Soldado ile Volkan Demirel'i yedek bıraktı. Janssen ve Kameni, Alanyaspor karşısında maça ilk 11'de başlayacak.



SAAT: 20:00

HAKEM: Mete Kalkavan

STAT: Bahçeşehir Okulları

YAYIN: BeIN SPORTS 1

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lige, yenilenen teknik ekibi ve kadrosu ile giren sarı-lacivertli ekip, ilk 4 haftada istediği sonuçları alamadı. Fenerbahçe, geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.



Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, rakibini mağlup ederek, moral bulmayı amaçlıyor. Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Robin van Persie, Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte ağrıları bulunan ve özel program dahilinde çalışan Martin Skrtel'in durumu da karşılaşma saatinde netlik kazanacak. Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM, TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta maçında Aytemiz Alanya ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Alanya’da çiçeklerle karşılandı. Dün akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Lacivertliler saat 20.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Alanya’ya gitti. Kafilede başkan Aziz Yıldırım da yer alırken yöneticilerin de büyük bir gölümü karşılaşma için Alanya’ya geldi. Başkan Yıldırım’ın maç saatine kadar teknik heyet ve futbolcularla birlikte olup moral vereceği öğrenildi.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, bu sezon yaptığı 8 resmi maçta da gol yedi. Süper Lig'de yaptığı 4 maçta kalesindeki 8 gole engel olamayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki 4 müsabakada ise filelerinde 6 gol gördü. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise 12 kez havalandırdı.



3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, lig tarihinde 3. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk kez geçen sezon Türkiye'nin en üst seviye liginde mücadele eden Alanyaspor ile iki kez karşılaştı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sahasında yapılan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıda deplasmanda oynanan müsabakayı 3-2 kazandı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

alanyaspor

fenerbahçe

süper lig