Alanyaspor Galatasaray maçına saatler kala heyecan dorukta. Futbolseverlerin Süper Toto Süper Lig'in 30. haftasında merakla beklediği GS Alanya maçı için artık az bir zaman kaldı. Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de 30. haftaya Galatasaray 60 puanla maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor, Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla 14. sırada girdi. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI



STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY'DA SAKATLIK ŞOKU

Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis, Efecan, Emre, Fernandes, Douglas.

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim