KEMAL YILMAZ VE MUSLERA - HALİL ÖZER
Galatasaray bu maçtan daha iyi oynadığı deplasman maçlarını kaybetti. Peki dün neden kazandı?
İki faktör var. İlki Muslera. Bu sezonun en iyi maçını oynadı. İnanılmaz toplar çıkardı. Çöküntüye giden takımını ayağa kaldırdı. Bence Taffarel dahil Galatasaray tarihinin en önemli kalecisi.
İkinci faktör ise Kemal Yılmaz. “O kim?” diyeceksiniz. Karşılaşmanın yan hakemi. İkinci yarıda öyle bir topu ofsayt diye kesti ki; belki de o an, maçın ve sezonun kader anıydı. Üstelik FIFA kokartı var. Douglas, Muslera’yı geçmiş, Uruguaylı kaleci çaresizlikten penaltıyı yapmış ama Kemal Yılmaz ofsayt kararı ile bu sezonki tarihi yarışın belki de en hatalı tarihi kararlarından birisini verdi. O pozisyondan sonra Galatasaray’ın maçı kazanacağı belli oldu. Çünkü büyük takımlar buralardan dönmesini iyi bilir. Dik durur. Konsatrasyonunu bozmaz. Aksine maça daha fazla asılır. Nitekim de kazandı. Belki de sezonun en kötü deplasman maçını oynadı. Ancak ‘büyük takım’ özelliği ile maçı kazanmasını bildi. İlk kez maç ve hakem şansı çok iyi gitti. Mariano’nun topuna çok iyi depar atan ve nefis bir vuruş çıkaran Sinan Gümüş altın gibi bir gol attı. Fernando sezonun en kötü topunu oynadı. Belhanda hiç ortada yoktu. Feghouli silikti. Rodrigues birkaç dakika gözüktü, hepsi o kadar. Bence eski Gomis olmamasına rağmen yine yabancılar içinde en fazla çaba harcayan oyuncuydu. Ve bir de Emre Akbaba’nın bu kadar kötü olması, Galatasaray için en büyük artıydı. Galatasaray bence mucize bir galibiyet aldı. Bunun değerini iyi bilmeli. Ancak Fatih Terim’in dikkatini çekmek istiyorum. Bu kadar formsuz yabancı ile 100 bin kişi de olsa seyircinle Beşiktaş’ı yenmen mümkün değil. Hoca bir hafta bunu iyi incelemeli ve futbolcularına Beşiktaş maçının önemini anlatmalı.
MARIANO
2. golü hazırladı, son golün de asistini yaptı. Alanya’nın 2. golü de onun sayesinde geldi. Ama bu kadar oyunun içinde olan bir sağ bekin hata yapması çok doğal. Bana göre Galatasaray’ın en faydalı transferi.
BELHANDA
Hiçbir şekilde seneye takımda tutulmamalı. Dün kart görmeden oyunda kalması tamamen hakemin hoşgörüsüydü. Sorumsuz ve duygusuz bir oyuncu.
BELKİ DE ŞAMPİYONLUK GOLÜ - CÜNEYT HAYDAROĞLU
Öncelikle şunu söyleyelim; oldukça tempolu bir maç izledik dün akşam. Galatasaray erken 2 gol bulsa da Alanya’nın da ilk yarıda bir gol atması maçın hızlı geçmesinin en önemli nedeni idi. Akhisar mağlubiyeti bir yana, son deplasmanda G.Birliği karşısında alınan yenilgiden aslında çok da ders çıkarılmış bir görüntü yoktu Sarı-Kırmızılı takımda... Fatih Terim’in Başakşehir maçı kadrosunu bozmaması gayet normal. Ancak hücum oyununda Feghouli, Belhanda ve bir gol atmasına karşın Gomis yine hayalet bile değildi. Rodrigues de evlere şenlik... Bu oyunculara ne oluyor anlamak, anlatmak, tarif etmek hiç mümkün değil. Bakmayın Galatasaray’ın ilk yarıyı 2-1 önde kapattığına... Akılda kalan bir tane bile organize atak yok. Ancak şu da bir gerçek ki; son haftalara girdiğimiz şu ortamda olaya sadece iyi futbol değil de sonuç odaklı bakmak daha gerçekçi olacak. İkinci yarıda ilk etkili atak Emre ile Alanya’dan geldi ama ardından Rodrigues’in yüzde yüzlük golü kaçırması, Alanya’nın golünün habercisi gibiydi. Öyle de oldu. Geçen haftanın kahramanı Mariano’nun akıl almaz geri pasına Serdar Aziz’in saçmasapan müdahalesi sonucu ortaya çıkan penaltı ve gol eklenince işler iyice karıştı Galatasaray adına... Akdeniz ekibi, beraberliği bulduktan sonra öne geçme fırsatını yakaladı ancak hem beceriksiz oluşları hem de Muslera faktörü eklenince bunu başaramadılar. Galatasaray’da oyuna sonradan giren oyuncalar Yasin ve Eren yine yokları oynarken, hiç beklenmedik bir anda Sinan ‘Gümüş’ gibi parlayıverdi... Geçen haftanın kahramanlığını hatalı geri pası ile belki de dün bir kalemde silecek olan Mariano yine sahne alıp sürpriz pasla Sinan’a galibiyetin değil belki de şampiyonluğun golünü attırdı. Şampiyonluk yarışında olduğunun farkında olup, mutlaka kazanılması geren bir maçı 2-0 öne geçip zora sokmanın akla erecek bir açıklaması olmasa gerek. Fatih Terim’in elindeki bu malzeme ile sınırları zorlaması gerçekten çok önemli ve göz ardı edilmeyecek bir durum. Evet, bu kez bir deplasmandan kıl payı da olsa galibiyetle ayrıldı Galatasaray... Ama buna rağmen hala şampiyonluk için net konuşmak için çok erken. Bekleyelim ve görelim.
BRAVO BAKKAL
Galatasaray’ın karşısına cesurca çıkıp ve takımına korakor bir top oynatan Alanya’nın hocası Mesut Bakkal’ı tebrik ediyorum
OLMUYOR OLMUYOR
Dünkü maç gösterdi ki; Belhanda ve Feghouli’nin hatta Rodrigues’in gelecek sezon iyi bir menajer bulunup Çin ya da başka bir yere satılması en iyisi olacak.
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