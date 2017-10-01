Alanyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında mücadele edecek.. 7 puanla 13. sırada bulunan Alanyaspor, 4 puanla 17. sırada yer alan Gençlerbirliği'ni yenerek çıkış yakalamak isteyecek. Peki, Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacak olan Alanyaspor ile Gençlerbirliği bu maçtan galibiyetle ayrılmak için tüm kozlarını paylaşacak. Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı 1 Ekim Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma BeIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Meler'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Cevdet Köürcüoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Özcan olacak.

SÜPER LİG'DEKİ MAÇ SONUÇLARI

1. hafta

Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-3

Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: 1-1

2. hafta

Bursaspor - Alanyaspor: 3-2

Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: 3-0

3. hafta

Alanyaspor - Kardemir Karabükspor: 1-1

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-2

4. hafta

Atiker Konyaspor - Alanyaspor: 0-2

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 3-1

5. hafta

Alanyaspor - Fenerbahçe: 1-4

Göztepe - Gençlerbirliği: 3-2

6. hafta

Trabzonspor - Alanyaspor: 3-4

Gençlerbirliği - Başakşehir: 1-0