Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor, evinde Giresunspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Alanyaspor - Giresunspor hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GİRESUNSPOR

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılığını Alpaslan Dedeş ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Saat 18:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı olarak A Spor kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan 8 maçta iki takım da üçer galibiyet aldı. 2 maç ise berabere bitti.

Giresunspor ve Alanyaspor arasında oynanan son karşılaşmayı Giresunspor 4-2 kazandı.

Giresunspor, oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Alanyaspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Giresunspor, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, 8 gol yedi.

Alanyaspor, oynadığı son 5 maçta 4 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

Alanyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncu konumunda attıkları birer golle Junior Fernandes, Vagner Love ve Yusuf Çoban bulunuyor.

Giresunspor'da ise Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncu konumunda attığı 2 golle Jones Carioca bulunuyor.

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