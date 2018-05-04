Alanyaspor - OsmanlıSpor FK maç önü

Alanyaspor ve OsmanlıSpor FK, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 35 puanlı Alanyaspor 13. sırada bulunuyor, OsmanlıSpor FK 32 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Alanyaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. OsmanlıSpor FK, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 123. İddaa'da Alanyaspor kazanır 1.75, berabere biter 3.10, OsmanlıSpor FK kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Alanyaspor önceki hafta Çaykur Rizespor mücadelesinde 1-0 yenildi.

OsmanlıSpor FK ise Beşiktaş karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Alanyaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Alanyaspor, kendi sahasında 26 gol attı, 25 gol yedi.

OsmanlıSpor FK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. OsmanlıSpor FK, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.