Sezonun bitmesine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, üzerinden büyük bir yük kalktığını belirtti.

Bakkal, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'de kalmasından dolayı gururlu ve keyifli olduğunu söyledi. İdarecisi, futbolcusu, kulübüyle Alanya'nın Süper Lig'i hak eden bir şehir olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Üzerimden çok büyük bir yük kalktı." dedi.

Mesut Bakkal, takımı 24. hafta öncesinde devraldığında 21 puanlarının olduğunu hatırlatarak, pek çok futbol adamının kendisine "Nereye gidiyorsun aman ha." diye uyarıda bulunduğunu ifade etti.

Ligde Alanyaspor'un başında olduğu 10 maçta 16 puan almayı başardıklarını dile getiren Bakkal, bu istatistiği sezonun geneline yaymayı başarmaları durumunda kendilerine Avrupa kupalarının yolunun açılacağını, kasanın para dolacağını savundu.

"ÖNEMLİ OLAN ALANYASPOR KULÜBÜDÜR"

Aytemiz Alanyaspor'da yetenekli oyuncu grubuyla çalıştığına değinen Bakkal, takımda kimsenin vazgeçilmez olmadığını ifade etti.

Futbolun bir takım oyunu olduğunu vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:

"Önemli olan Alanyaspor Kulübüdür. Yaptığı işlerdir. Yaptığı transfer politikasıdır. Bence inanılmaz düzgün işler yapılıyor. Oyuncuya endeksli grubun başarılı olamayacağını savunanlardanım. İşte buyurun son maçlarda kimler yoktu. O zaman bir daha düşünecek herkes. Ön yargıları bırakacak. İsim vermek istemiyorum. Ne demek istediğim anlaşılıyor."

"BURADA MUTLUYUM"

Ligde aleyhlerine hakem hataları yapıldığını savunan Mesut Bakkal, sadece Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarındaki hakem hatalarından en az 7 puanlarının gittiğini ileri sürdü.

Takımın yerinin Avrupa olduğunu belirten Bakkal, geleceğiyle ilgili ise "Şu anda ben sadece geçmişi değerlendirdim. Önümüzdeki yılla ilgili inşallah ligi bitirelim konuşacağız. Burada mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Eski takımlarından Gençlerbirliği'nin küme düştüğünün hatırlatılması üzerine Mesut Bakkal, "Sezon başında 3. hafta gelip 11. hafta ayrılan bir teknik direktörüm. Gönül isterdi ki hiç düşmesinler ama bazı şeyler yanlış yapılıyor ki düştüler. İnşallah bir an önce toparlanıp çıkarlar." ifadelerini kullandı.