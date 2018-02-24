Peş peşe aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Trabzonspor’da gözler Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak maça çevrildi. 7 haftadır galibiyete hasret olan Bordo-Mavililer’de bu mücadeleye büyük önem veriliyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Alanyaspor-Trabzonspor maçı ile ilgili tüm bilgiler...

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 23. haftası Alanyaspor-Trabzonspor maçı ile devam edecek. Alanyaspor-Trabzonspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Baheçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Serkan Çınar'ın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemler Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay olacak.

Trabzonspor'da Mustafa Akbaş ve Esteban sakatlıklarından dolayı Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Alanyaspor: Riou, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Villafanez, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Kamil Ahmet, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Abdülkadir Ömür, Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz (N’Doye)

4-3'ÜN RÖVANŞINI ALIN

Başkan Muharrem Usta, geçtiğimiz gün tesislere gelerek teknik patron Rıza Çalımbay’la bir görüşme gerçekleştirmişti. 2018 yılında galibiyeti bulunmayan Fırtına’da Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlanırken, öğrencileriyle bir toplantı yapan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: “İlk yarıda Alanyaspor’la oynadığınız maçı ben de izlemiştim. 3-0 galiptiniz ve maç sonunda 4-3 mağlup olmuştunuz. Trabzon’a kesinlikle yakışmayacak bir yenilgiydi bu. Sizden istediğim o günü unutmayın ve kazanın, rövanşı da alın. Biz iyi bir takımız. Taraftarımızı daha fazla üzmeye hakkımız yok. Daha oynayacağımız çok maç var, kayıpları telafi edebiliriz. Futbolda her türlü sonuç var ama aklınızın bir köşesinde de ilk yarıda oynadığımız maç olsun.”

ALANYASPOR İLE 4. RANDEVU

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, bugün yapacakları maçla ligde 4. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor galip gelemedi. Aytemiz Alanyaspor, 2 maçtan galibiyetle ayrılırken 1 maç ise beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda deplasmanda 3-0 yenildiği rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı da Aytemiz Alanyaspor 4-3 kazanmıştı.