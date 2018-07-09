Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon ara transfer döneminde Dinamo Moskova’dan 1,5 yıllığına kadroya dahil edilen Brezilyalı forvet Wanderson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulübün resmi sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Francisco Wanderson do Carmo Carneiro'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Wanderson'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz” denildi.

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