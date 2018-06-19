Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan futbolcular, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Alanyaspor'un Senegalli milli futbolcusu Gassama, EURO 2024'e Türkiye'nin ev sahipliği yapması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü bu organizasyonu gerçekleştirme adına hiçbir şey eksik değil. Yeni stadyumları, futbolu seven ateşli ve bilinçli bir taraftar kitlesi var. Türkiye, EURO 2024'ü hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Turuncu-yeşilli takımın Yunan oyuncusu Tzavellas, "Bence Türkiye'deki organizasyonlar ve stadyumlar muazzam. EURO 2024 buraya gelmeli." şeklinde görüş belirtirken, Fransız kaleci Riou ise "Türkiye'de iyi stadyumlar ve futbol sevdalısı kitleler var. Umarım turnuva burada yapılır." diye konuştu.