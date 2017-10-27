Alanyasporlu Riou ve N'Sakala gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Akdeniz ekibinde kritik maç öncesinde iki futbolcu, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı!

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada "Futbolcularımız Remy Riou ve Fabrice N'Sakala, bugün öğle saatlerinde yedikleri bir yemekten dolayı gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Futbolcularımızın tedavisi Alanya Anadolu Hastanesi'nde devam ediyor. Geceyi hastanede geçirecek futbolcularımızın yarınki Beşiktaş maçında forma giyme ihtimallerinin düşük olduğu bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor, 9 maçta topladığı 11 puanla 10. hafta öncesinde 10. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 9 maçta 15 puan topladı ve 7. sırada bulunuyor. İki takım yarın Başakşehir Okulları Stadı'nda 19:30'da karşı karşıya gelecek.

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