Bu sezon transfer edilen eski Trabzonsporlu Alanzinho ve eski Bursasporlu Teteh Bangura, Sinopspor'dan ayrıldı. Başkan Ayhan Özhan, iki futbolcuyla da kötü ayrılmadıklarını, hatta uçağa kadar valizlerini taşıdıklarını ancak kulüp kararının bu yönde olduğunu vurguladı.

Sinopspor Yönetim Kurulu basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Sinopspor Yönetim Kurulu ve taraftarlar katıldı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, "Bildiğiniz gibi Sinopspor Bölgesel Amatör Lig'de. Bu BAL'da ilk dönemi sona erdi. Sinopspor tarihinde 3. Lig'e kadar yükseldi. Türkiye Kupası'ndan sonra lige başladık. Deplasmanda olsun kendi evimiz de olsun, ligde 13 karşılaşma oynandı. Olabilecek tüm şanssızlıkları yaşadık. Bu yüzden son dönemler düşüş yaşandı. Sinopspor'un üst liglere çıkması lazım" dedi.





"YENİ KANLAR GELECEK"

Başkan Özhan, ocak ayından itibaren Sinopspor'a yeni transferler yapılacağını belirterek, "Teknik ekibimizle birlikte takımdan bazı gidecek olan futbolcularımızı belirledik. Onların yerine taze kan getirmeyi düşünüyoruz. Genç, dinamik ve büyük takımların Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un altyapılarında oynayan futbolcular gelecek. Fakat bu olay transfer şeklinde olmayacak. Kendi potansiyellerini arttırmak ve Sinopspor'a hizmet vermek için gelen bu futbolcuların tespitleri yapıldı" diye konuştu.

"BÜYÜK YANKI GETİRMİŞTİ"

"Bu dönemde transfer ettiğimiz Alanzinho ve Teteh Bangura hem efendilikleriyle hem delikanlı yapılarıyla taraftarın büyük ilgi odağı oldu" diyen Özhan şunları söyledi:

"Gittiğimiz deplasman maçlarında bile maç çıkışı sadece fotoğraf çektirmek için belki 200 kişi bekliyordu. Fakat bu oyuncularımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Bu transferleri yaptığımızda bizim amacımız yüksekti. Aynı zamanda, halkın ve Sinopluların beklentisi de yükselmişti. Fakat yaptığımız toplantıda Alanzinho ve Teteh'e takımda gerek olmadığına karar verdik. Aramızda herhangi bir olumsuzluk kesinlikle yoktur. Uçağa kadar kendimiz bindirdik. Valizlerini taşıdık."

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