Ata Demirer’in evlilik kararı aldıktan hemen sonra ayrıldığı Alara Bozbey, önceki akşam Cihangir’deydi. HT Magazin'in haberine göre, genç oyuncu, “Ata Bey’le ayrılmanızın nedeni ihanet mi?” sorusuna, ‘’İhanet filan yok. Karşılıklı konuşarak, anlaşarak ayrıldık” yanıtını verdi.

Bozbey, “Masadaki arkadaşlarım sevgili, benimle ilgili yanlış bir şey yazılmasın” diye de ekledi.