Ata Demirer ile Alara Bozbey, üç yıl önce bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrılmışlardı. Birbirlerine yeniden şans veren çift, iki ay önce yeniden bir araya gelmişti.

Ünlü komedyenin, ikinci kez nikah masasına oturacağı söyleniyordu. Ancak Demirer-Bozbey çiftinden kötü haber geldi.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Alara Bozbey, "Saygı çerçevesinde ayrıldık, geri dönüşümüz yok" açıklamasını yaparak ayrıldıklarını duyurmuştu.

Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları paylaşımları kaldırmıştı. Alara Bozbey ayrılık sonrası saçlarının rengini değiştirdi.

Güzel oyuncu yeni saçlarını sosyal medyadan paylaştı.