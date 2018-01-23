Ünlü oyuncu Gupse Özay, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yapmazken, Alaska'daki depremle ilgili üzüntülerini paylaşması sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye-Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı' adını verdiği operasyona birçok ünlü isim sosyal medyadan destek oldu.

Ancak ünlü oyuncu Gupse Özay, Afrin ile ilgili paylaşım yapmayıp, Alaska'daki depreme üzülünce tepkilerin hedefi oldu. Oyuncu tepkiler üzerine ilgili tweetini silerek bir açıklamada bulundu.

GUPSE ÖZAY: TEPKİLER DOĞRU

Gupse Özay, yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hassas bir dönemden geçildiğini ve tepkilerin haklı olduğunu belirtti. "Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyanır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, bu gerekçeyle paylaştığı tweeti sildiğini açıkladı.

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