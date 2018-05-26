Albacete - Barcelona II maçı öncesi rakamlar

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Albacete, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Barcelona II takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. 47 puanlı Albacete 15. sırada bulunuyor, Barcelona II 43 puana sahip ve 20. sırada. Albacete son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Barcelona II son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 318 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Albacete kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Barcelona II sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Albacete son haftadaki Llagostera müsabasında 2-3 kazandı.

Barcelona II ise Valladolid karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Albacete, 19 gol attı ve 17 gol yedi.

Barcelona II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Barcelona II, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.