Albacete - Cadiz düellosu

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Albacete, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Cadiz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Albacete 46 puanla 14. sırada, Cadiz 59 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Albacete, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cadiz, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 584 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Albacete kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.50, Cadiz sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Albacete son hafta oynanan Cadiz maçında 2-1 kazandı.

Cadiz ise Albacete maçında 2-1 yenildi.

Albacete, evinde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 16 gol yedi.

Cadiz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Cadiz, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.