Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK ekranlarında soruları yanıtladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
TANAP töreninde devlet adamlarının da katılımıyla tarihi bir lansmanla ifade etsek de söylemimizin de ötesinde tarihi bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu milletimizin bilmesi gerekiyor. Enerji konusunda çok önemli bir coğrafyada bulunuyoruz ve çok önemli adımlar atıyoruz. TANAP cumhuriyet tarihinin bence en önemli projelerinden biri. Türkiye ekonomik olarak en büyük, en istikrarlı ülkelerinden biri değil bölgesinin aynı zamanda en güvenilir ülkelerinden de biri. Her zaman kazan-kazan ilişkisiyle yürümüş bir ülke. Türkiyesiz bir enerji projesinin bölgede kazanması mümkün değil. İlk sondaj gemimiz, dünyanın en büyüklerinden biri, ikincisini de kısa zamanda ülkemize kazandıracağız. Onu da Karadeniz’e göndereceğiz. Agresif bir enerji politikası güdeceğiz derken bunu kastediyorduk.
'DOĞALGAZ GİTMEYEN İLİMİZ KALMAYACAK'
"Bizim enerji portföyümüzde Azerbaycan’dan aldığımız gaz en ucuz gaz. Bütün amacımız maliyeti en aşağı çekerek milletimize daha ucuz sunabilmek. 2018 itibarıyle 81 ilimize de doğalgazı ulaştıracağız. Hatta önümüzdeki süreçte ilçe sayısını 100’e taşıyacağız. Alt yapımızı daha da arttıracağız. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmayacak. Madenciliğin sondaj altyapısı konusunda çok yoğun seferberlik başlattık. Hem MTA hem özel sektörle yoğun bir çalışma başlattık. Ayrıca işçi sağlığı ve güvenliği konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Bundan dolayı Maden Güvenlik Kurulu’nu kurduk ve önemsiyoruz. Üç ayaklı bir denetleme oluşturuyoruz maden ocaklarında. Borda önümüzde süreçte organize sanayi bölgelerinin dışında önemli merkezler inşa edeceğiz. Yerini belirledik ancak şu anda açıklamıyorum. Büyük merkezle beraber sanayi ile işbirliği yapılacak. Dünyadaki en gelişmiş örneği alacağız nükleerde de. İkisi de komşu olacak borla nükleer"
İLK ETAP 2023'TE
"2023’te Akkuyu’nun ilk etabı devreye girecek. Üçüncünün yeri aşağı yukarı belli; büyük ihtimal Trakya Bölgesi olacak, nedeni de bu bölgenin çok fazla kullanımı var enerjide. Ancak bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üreteceğiz, hem arz talep dengesi nedeniyle. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız.”
‘SEÇİM İLK TURDA NETİCELENİR’
24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin bir soruyu da Bakan Albayrak şöyle yanıtladı: “Benim özellikle son 3 seçim öncesinde gördüğüm ve sonuçlarına da baktığımda özellikle yurt dışı olarak itelemeye rağmen; milletimizin Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccühü var. Benim şahsi beklentim Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda inşallah neticelenecek. Parlamento seçiminde de AK Parti bence hem oy hem de vekil sayısı olarak çoğunluğu sağlayacak. Tabii burada halkı dinlemek çok önemli. Biz zaten uzun yıllardır bu şekilde çalışıyoruz. Sahada biz varız. Diğerleri laf yetiştiriyor, sahada yoklar.”
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