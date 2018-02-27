Ligin kendileri için daha önemli olduğunu söyleyen Albayrak, "2-1 iyi bir skor. Ligi daha ön planda tutuyoruz. Beklediğimiz, istediğimiz sonucu aldık, hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum". ifadelerini kullandı.



Muslera'nın durumuyla ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Muslera'dan olur işareti alana kadar Gomis'i oyuna sokmadık. Bir problemi yoktur, Karabükspor maçında inşallah sahada olacaktır." dedi.

''OKAN BURUK İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM''

Tribüne gönderilen Akhisar teknik direktörü Okan Buruk için de yorum yapan Albayrak, "Okan Buruk için çok üzüldüm, hayretler içinde kaldım. Maçtan önce hepimiz ile çok güzel sohbetleri oldu. Farkındaysanız Fatih hoca çok sakin maç izliyordu. Okan hoca da takımının kazanmasını istiyordu. Hakem ile tartıştı ve tribüne gitti. Çok sevdiğim, Galatasaray için uzun yıllar hizmet etmiş bir kardeşimiz. Kendisi için üzüldüm." dedi.



Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Albayrak,"Daha önce 'verilen ve verilmeyen penaltılarımız var' demiştim. Kimseye yüklenmedik, saygı çerçevesinde konuştuk. Hiçbir kulüp için haksız düdük çalınsın istemiyorum. Hakemlere saygımız sonsuz, haklarında konuşmadım, konuşmak da istemem. Avrupa'da da maç izliyoruz. Sonra da kendi hakemlerimizin kıymetini anlıyoruz. Biz de hata yapıyoruz; yürürken, araba kullanırken hata yapıyoruz. Hiçbir hakemin bilinçli bir şekilde hata yaptığını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.



''UEFA İLE YAPILACAK TOPLANTIYA İYİ HAZIRLANIYORUZ''

UEFA ile yapılacak toplantıyla ilgili de bilgiler veren Albayrak, "Haber yapan arkadaşlara üzülüyorum. UEFA ile 9 Mart'ta yapacağımız toplantıya ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Geniş bir ekip olarak UEFA'ya gideceğiz. Kimse bir karar vermedi ama bazı arkadaşlar Galatasaray'ı cezalandırıyor. Günahtır, yazıktır. Tüm kulüpler için söylüyorum. Ne kadar kaliteyi yükseltirsek tribünleri dolduracağız, reklam gelirlerini artıracağız. Herkesin birbirine saygılı olmasını diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.