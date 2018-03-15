Nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein'ın sahip olduğu ve bizzat çaldığı keman, New York'ta düzenlenen bir müzayedede görücüye çıktı. Açılış fiyatı olarak 150 bin dolar olan keman, 516 bin dolara (2 milyon TL) satıldı.

Keman, Harrisburg Senfoni Orkestrası müzisyenlerinden Oscar Steger tarafından, Einstein için özel olarak yapılmıştı. Kemanın kutusunun içinde de "Dünyanın en büyük bilim insanı olan Profesör Albert Einstein için Oscar H. Steger tarafından yapılmıştır. Şubat 1933" ifadeleri yer alıyor.

KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA HEDİYE ETMİŞTİ

Einstein kemanı bir süre kullandıktan sonra Princeton Üniversitesi çalışanlarından birinin küçük oğlu Lawrence Hibbs'e hediye etmişti. Hibbs, o tarihlerde keman eğitimi alıyordu ve keman o zamandan bu yana ailede bulunuyordu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER