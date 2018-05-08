Albirex Niigata - FC Tokyo maçı öncesi rakamlar

Albirex Niigata ve FC Tokyo, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Japonya Lig Kupası Grup A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Albirex Niigata 4 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken FC Tokyo 4 puanda ve 4. sırada. Albirex Niigata son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. FC Tokyo, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 440. İddaa'da Albirex Niigata kazanır 3.60, berabere biter 3.20, FC Tokyo kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Albirex Niigata önceki hafta Cerezo Osaka mücadelesinde 1-0 kazandı.

FC Tokyo ise Gamba Osaka karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Albirex Niigata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Albirex Niigata, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

FC Tokyo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. FC Tokyo, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.