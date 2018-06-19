Albirex Niigata - Kofu maç önü

Albirex Niigata ve Kofu, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Albirex Niigata 24 puanla 14. sırada, Kofu 24 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Albirex Niigata, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Kofu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 411 kodlu maçı oynayanlar; Albirex Niigata galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, Kofu galibiyet oranı 2.50.

Albirex Niigata son hafta oynanan Cerezo Osaka maçında 1-0 kazandı.

Kofu ise Sendai karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Albirex Niigata, 5 gol attı ve 9 gol yedi.

Kofu, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kofu 14 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.