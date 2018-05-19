Albirex Niigata - Yamagata karşılaşma önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Albirex Niigata, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Yamagata takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. Albirex Niigata 20 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Yamagata 16 puanda ve 19. sırada. Ev sahibi Albirex Niigata, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Yamagata, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 339 kodlu maçı oynayanlar; Albirex Niigata galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Yamagata galibiyet oranı 3.20.

Albirex Niigata son hafta oynanan Sendai maçında 0-3 yenildi.

Yamagata ise Kofu karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Albirex Niigata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Albirex Niigata, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Yamagata, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Yamagata 7 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.