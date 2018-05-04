Alcorcon - Cultural Leonesa düellosu

Alcorcon ve Cultural Leonesa, 04 Mayıs 2018 Cuma günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 43 puanlı Alcorcon 17. sırada bulunuyor, Cultural Leonesa 43 puana sahip ve 16. sırada. Alcorcon, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cultural Leonesa, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 224 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Alcorcon kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 2.90, Cultural Leonesa sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Alcorcon önceki hafta Cultural Leonesa mücadelesinde 2-4 yenildi.

Cultural Leonesa ise Alcorcon maçında 2-4 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Alcorcon, 14 gol attı ve 11 gol yedi.

Cultural Leonesa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cultural Leonesa, 17 gol atarken 34 gol yedi.