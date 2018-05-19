Alcorcon - Rayo Vallecano maçı ne zaman?

Alcorcon ve Rayo Vallecano, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Alcorcon 45 puanla 17. sırada, Rayo Vallecano 73 puanla 1. sırada bulunuyor. Alcorcon son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rayo Vallecano, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 414. İddaa'da Alcorcon kazanır 2.80, berabere biter 2.70, Rayo Vallecano kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Alcorcon son hafta oynanan Lugo maçında 3-0 kazandı.

Rayo Vallecano ise Sevilla II karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Alcorcon, evinde 5 galibiyet, 10 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 11 gol yedi.

Rayo Vallecano, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Rayo Vallecano, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.