Alcorcon - Reus Deportiu maçı heyecanı

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Alcorcon, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Reus Deportiu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Alcorcon 49 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Reus Deportiu 52 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Alcorcon, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Reus Deportiu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 257 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Alcorcon kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 1.80, Reus Deportiu sahadan galip ayrılırsa 6.00 oranını elde edecekler.

Alcorcon son hafta oynanan Tenerife maçında 2-0 yenildi.

Reus Deportiu, Elche karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Alcorcon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 10 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Alcorcon, kendi sahasında 18 gol attı, 11 gol yedi.

Reus Deportiu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Reus Deportiu, 11 gol atarken 25 gol yedi.