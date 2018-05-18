2012 yılında yoga eğitmeni Hilaria ile nikah masasına oturan Alec Baldwin yeniden babalık heyecanını tattı. Üç çocukları olan ünlü çift, yeni doğan bebeklerinin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından 'İşte yine gidiyoruz' notuyla paylaştı. 60 yaşındaki Alec Baldwin'in, ABD'li aktris Kim Basinger’dan olan 22 yaşında Ireland Baldwin adında bir kızı da var.

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