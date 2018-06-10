Avrupa elemelerinde D Grubu'nda yer alan ve 21 puanla lider olarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde eden Sırbistan, 2018 Dünya Kupası öncesinde son hazırlıklarını tamamlıyor. Rusya'daki dev organizasyon öncesindeki son hazırlık maçını yapan Sırbistan, Bolivya ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Sırbistan, 4. dakikada Aleksandar Mitrovic ile 1-0 öne geçti. Bu golden 15 dakika sonra Adem Ljajic ile farkı 2'ye çıkaran Sırbistan, 2-0'dan sonra da ataklarını sürdürdü.
Dakikalar 23'ü gösterdiğinde bir kez daha sahne alan Mitrovic, farkı 3'e çıkarırken ilk 45 dakikanın son golü, 42. dakikada Branislav Ivanovic'ten geldi.
Bolivya, ikinci yarıya hızlı başladı. Konuk ekip, Jhasmany Campos'un attığı golle farkı 3'e indirdi.
Dakikalar 68'i gösterdiğinde Mitrovic bir gol daha buldu ve skoru 5-1'e getirdi. Newcastle Unitedlı yıldız böylece hat-trick yaptı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Sırbistan sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
RUSYA'DA E GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEKLER
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda Sırbistan, E Grubu'nda mücadele edecek.
Grubunda Brezilya, Kosta Rika ve İsviçre ile ilk ikiye kalmak için mücadele edecek Sırbistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA NASIL KATILDILAR?
Avrupa elemelerinde D Grubu'nda yer alan Sırbistan, 21 puanla lider olarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti.
Sırbistan'ın D Grubu'nda aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Sırbistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2
Moldova-Sırbistan: 0-3
Sırbistan-Avusturya: 3-2
Galler-Sırbistan: 1-1
Gürcistan-Sırbistan: 1-3
Sırbistan-Galler: 1-1
Sırbistan-Moldova: 3-0
İrlanda Cumhuriyeti-Sırbistan: 0-1
Avusturya-Sırbistan: 3-2
Sırbistan-Gürcistan: 1-0
HANGİ OYUNCULARI ÖNE ÇIKIYOR
Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in de forma giymesi beklenen Sırbistan'ın kadrosunda Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayan çok sayıda isim yer alıyor.
Teknik direktör Mladen Krstajic, Roma'dan Aleksandar Kolarov, Zenit'ten Branislav Ivanovic, Manchester United'dan Nemanja Matic, Premier Lig'e yükselen Fulham'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksandar Mitrovic gibi futbolcularıyla gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.
DÜNYA KUPASI'NDA DAHA ÖNCE NELER YAPTILAR?
Karadağ'ın ayrılmasının ardından Dünya Kupası finallerine 2010 yılında katılan Sırbistan, grup aşamasını geçemedi.
Sırbistan, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na ise katılamadı.
SIRBİSTAN'IN DÜNYA KUPASI KADROSU
Sırbistan Milli Takımı'nın 23 kişilik nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Vladimir Stojkovic (FK Partizan), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Aleksandar Jovanovic (AGF), Marko Dmitrovic (Eibar)
Savunma: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Kızılyıldız), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic, Matija Nastasic (Schalke), Nikola Milenkovic (Fiorentina)
Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Cardiff City), Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Filip Kostic (Hamburg), Nemanja Radonjic (Kızılyıldız), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino)
Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)
MAÇ TAKVİMİ
17 Haziran (TSİ: 15.00): Kosta Rika - Sırbistan (Samara Arena - Samara)
22 Haziran (TSİ: 21.00): Sırbistan - İsviçre (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)
27 Haziran (TSİ: 21.00): Sırbistan - Brezilya (Spartak Stadı - Moskova)
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