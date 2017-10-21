Aleksandar Trifunovic: Rakibimiz daha iyi oynayarak kazanmayı hak etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank'a 91-75 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, rakiplerinin daha iyi oynayarak kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trifunovic, mücadelede doğru şeylere odaklanamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu maçı kaybetmemizdeki en önemli sebepti. Çok büyük rotasyona sahip değiliz. Hücumda istediğimiz şekilde oynayamıyoruz. Çok fazla ofansif ribaunt verdik, en büyük top kaybı seviyesine ulaştık. İkinci yarının ortasıyla üçüncü yarının başındaki periyot bizim kontrolümüzdeydi. Galatasaray bizden daha iyi oynadı ve maçı hak etti."

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter ise zor bir periyot içinde bulunduklarını ve üst üste deplasman maçlarına çıktıklarını hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu maçın bir farkı müsabakanın seyircisiz olmasıydı. İtalya'dan geliyoruz, çarşamba günü de Karadağ'da oynayacağız. Zor bir periyottayız, galip gelsek de işler hala iyi gitmiyor. Sakat ve eksik oyuncularımız var. Önemli bir galibiyet aldık. Pınar Karşıyaka seyircisiyle birleştiğinde iyi takım oluyor. Herkes bu ligde kolay maç olmayacağını anlamıştır."

Aleksandar Trifunovic

Erman Kunter

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