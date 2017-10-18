Aleksandr Novak: Tavuk eti ve kırmızı et için 21 Ekim'de görüşülecek

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus ve Türk yetkililerin 21 Ekim'de hükümetler arası komisyon toplantısı gerçekleştireceklerini belirtti. Yapılacak görüşmelerde Rusya'da üretilen tavuk eti ve kırmızı etin Türk pazarına satılmasıyla ilgili yasağın ele alınacağı söylendi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, lonuşmalarında "Ticari bariyerler kalkmalı" ifadelerini kullanan Bakan Novak, Türkiye'den domates alımı yasağının kaldırılması konusunda Ankara ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. Söz konusu anlaşmanın 1 Aralık'tan başlayacağını ifade eden Novak, Rusya'nın 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates almasına izin verdiğini dile getirdi.

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Rus-Türk Hükümetlerarası Komisyonu Eş Başkanı olan Novak, Türkiye'den domates alımına ne zaman izin verileceğine ilişkin bir soruya, "Bu konuda prensip karar alındı. Şu anda 1 Aralık'tan itibaren 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates alınmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılıyor. Belgelerin onaylanması üzerinde çalışılıyor" dedi.Rusya, Türkiye'den 50 bin ton domates ithalat yapılmasına onay verirken, uçak krizi öncesinde Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatı 346 bin 747 ton seviyesindeydi.