Lüks bir dairede oturan Alena Topaloğlu’nun evinden alt kattaki daireye su sızıntısı oldu. Bunun üzerine komşusu Alena Topuloğlu’nun kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine durumdan şüphelenen komşu, 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla 6. kattaki daireye balkondan ulaştı.



KATİLİYLE BOĞUŞMUŞ



Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, eve giren polis, yatak odasında Alena Topaloğlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Başına vurulduğu ve boğazında kesikler olduğu belirlenen kadının, katiliyle boğuştuğu tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürerken polis kadının bir süredir ayrı yaşadığı eşi İ.T.’yi gözaltına aldı. İ.T. ifadesinde, Alena Topaloğlu ile 6 aydır görüşmediklerini söyledi.

Alena Topaloğlu

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