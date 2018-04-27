Alerji astım riskini 5 kat artırıyor

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilşad Mungan, alerjide son 20 yılda artış yaşandığını belirtti.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; alerjide tanı konulma farkındalığının arttığını söyleyen Mungan, “Alerji yapıcı bir dolu yabancı madde var. Paketlenmiş ürünleri yemeye başladık ve bunlarda koruyucu maddeler var ki bunlar alerji yapabilir. Öte yandan hava kirliliği var. Özellikle trafiğin yoğunlaştığı, farklı yakıtların kullanıldığı büyük şehirlerde alerji riski daha fazla. Büyük şehirlerimiz yeşillendi. Alerjiye yol açan bazı bitki türleri kırsal yerlere göre daha fazla büyüyor. Bunda karbondioksidin büyük rolü var. Teknolojinin ilerlemesinin, katkı malzemelerinin hayatımıza girmesinin, yeni ilaçların ortaya çıkmasının alerjiye yol açma potansiyeli var” dedi.

Mungan, alerjik nezle olanlarda astım gelişme riskinin, alerjisi olmayanlara göre 5 kat daha fazla olduğunu dile getirdi.

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