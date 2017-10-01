Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Eylül 2017 tarihinde alınmaya başlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi başvuruları devam ediyor. Sınava başvuru yapamayan adaylar, son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, 2017 ALES başvurusu son gün ne zaman? ALES başvuruları ne zaman bitiyor? ALES ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

ALES BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar için gerçekleştirilen ALES için başvurularda sona geliniyor. ÖSYM tarafından yapılan başvurular 26 Eylül 2017 tarihinde başlamıştı. Başvurularını yapamayan adaylar, en geç 4 Ekim 2017 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

2017 ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES Sonbahar Dönemi) Sonbahar Dönemi Sınavı, 19 Kasım 2017 tarihinde 81 il merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.00'da başlayacan ve adaylara cevaplamaları için 150 dakika verilecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES için başvuru yapmak isteyen adayların, ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapması gerekmektedir. AİS'e giriş yapmak için adaylardan T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi istenir.

Sisteme giriş yapan adaylar, sol menüden "Başvuru Sürecindekiler" sekmesine tıklamalı ve ardından 2017 - ALES seçeneğine girmeli. Ardından başvuru ekranı gelecek ve adaylar bu ekran üzerinden başvurularını tamamlayacak.

ALES ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

ALES Sonbahar Dönemi Sınavı'na girmek isteyen adayların, 90,00 TL sınav ücreti ödemesi gerekmektedr. Sınav ücretleri Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)'nden ödenebilir.

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla

Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır.

SINAV SÜRESİNCE YASAK OLAN DAVRANIŞLAR

Sınav süresince adayların;

konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

salondaki görevlilere soru sormaları,

müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap alanlarında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmalar

yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.