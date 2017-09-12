4 yıllık lisans programlarından mezun olan vatandaşların yüksek lisans eğitimi için katılım sağladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için başvurular bekleniyor. Yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşlar, merakla ALES başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki ALES başvuruları ne zaman başlayacak?
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir yılda iki kere yapılan ve yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ALES için Sonbahar Dönemi başvuruları bekleniyor.
YÖK tarafından belirlenen ALES tarihlerine göre, ALES başvurusu 26 Eylü 2017 tarihinde alınmaya başlanacak ve 4 Ekim 2017 tarihinde sonlanacak. Adaylar bu tarihler arasında ALES Sonbahar Dönemi sınavı için başvurularını yapacak ve sınav tarihi için bekleyişe geçecek.
ALES için sınav ücreti ise 90,00 TL olarak belirlendi ve sınav başvuruları yapılırken sınav ücreti ödenecek.
ALES SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?
Sınava katılacak adaylar başvurularını tamamladıktan sonra sınav giriş belgelerini bekleyecek. Sınav giriş belgeleri ise sınava yaklaşık 2 veya 1 hafta kala erişime açılacak.
ALES Sonbahar Dönemi Sınavı, 19 Kasım 2017 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre de ALES'te 100 soru sorulacak. Adaylar 150 dakikalık sınav süresi boyunca sorulan sorulara doğru yanıt vermek için çabalayacak.
Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre de sınav süresi beş yıl süreli olarak geçerli olacak. ALES'te sayısal ve sözel şeklinde iki bölümden olan bir test uygulanacak.
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