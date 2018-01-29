Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim görevlisi planlamacısı kadrolarına atama yapabilmek ve lisansüstü eğitime giriş için gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı ( ALES) başvuruları yaklaşıyor. Binlerce aday ALES tarihini araştırıyor. Peki, 2018 ALES başvuruları ne zaman? ALES ne zaman uygulanacak? İşte 2018 ALES kayıt ve sınav tarihi...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2018 ALES NE ZAMAN?

2018 ALES için başvurular 7-15 Mart 2018 tarihleri arasında alınacak. ALES için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihini merakla araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2017-2018 sınav takvimine göre 2018 ALES 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 7 Haziran 2018 tarihinde duyurulacak.

ALES 81 İLDE YAPILACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018'de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nda (ALES) "bin altı kota" uygulamasını kaldırdıklarını belirterek, ALES'in 81 ilde yapılacağını açıkladı.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"2017 yılında ALES sınavlarında 'bin altı kota' uygulaması nedeniyle 2017-ALES İlkbahar Sınavı'nı 64 il, 2017-ALES Sonbahar Sınavı'nı ise 59 ilde yaptık. Bir ildeki aday sayısının binin altında olması durumunda bu adaylar, binin üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı. ALES sınavları yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALES sınavlarında bin altı kota uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık."

Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini yineleyen Özer, "Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Amacımız, hem yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere hem de yükseköğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda çalışmak isteyen tüm gençlere yardımcı olmaktır. Bu nedenle 2018 yılında, ALES'i tüm illerde yapacağız." bilgisini paylaştı.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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