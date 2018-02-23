Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen adaylar için ve lisansüstü eğitime giriş sınavı için gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için geri sayım başladı. Adaylar, başvuru tarihini merakla bekliyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak? 2018 ALES ne zaman yapılacak? İşte 2018 ALES detayları...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2018 ALES NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere iki kere gerçekleştirilen ALES'in 2018 yılı ilkbahar dönemi için adaylar hazırlık içinde. 2018 ALES başvuruları 7-15 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ALES'e başvuracak adaylar, başvuru işlemlerini elektronik ortamda yapacak. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden alınacak.

2018 ALES, 6 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 7 Haziran'da adayların erişimine açılacak.

ALES 81 İLDE YAPILACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018'de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları'nda (ALES) "bin altı kota" uygulamasını kaldırdıklarını belirterek, ALES'in 81 ilde yapılacağını açıkladı.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"2017 yılında ALES sınavlarında 'bin altı kota' uygulaması nedeniyle 2017-ALES İlkbahar Sınavı'nı 64 il, 2017-ALES Sonbahar Sınavı'nı ise 59 ilde yaptık. Bir ildeki aday sayısının binin altında olması durumunda bu adaylar, binin üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı. ALES sınavları yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALES sınavlarında bin altı kota uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık."

Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini yineleyen Özer, "Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Amacımız, hem yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere hem de yükseköğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda çalışmak isteyen tüm gençlere yardımcı olmaktır. Bu nedenle 2018 yılında, ALES'i tüm illerde yapacağız." bilgisini paylaştı.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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