Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. Sınava başvurularını gerçekleştiren adaylar, ALES çıkmış sorular ile sınava hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2018 ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES çıkmış sorular ile 2018 ALES tarihi...

2018 ALES NE ZAMAN?

ALES başvuruları 7-15 Mart 2018 tarihleri arasında alındı. ALES'e başvruru yapan adaylar sınava olan hazırlıklarını sürdürürken, sınavın yapılacağı tarihi de sorguluyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 ALES 6 Mayıs'ta yapılacak. 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) uygulanacak sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplama süresi olarak 150 dakika verilecek.

ALES ÇIKMIŞ SORULAR

2017-ALES ÇIKMIŞ SORULAR (İLKBAHAR DÖNEMİ)

2017-ALES ÇIKMIŞ SORULAR (SONBAHAR DÖNEMİ)

2016-ALES ÇIKMIŞ SORULAR (İLKBAHAR DÖNEMİ)

2016-ALES ÇIKMIŞ SORULAR (SONBAHAR DÖNEMİ)

2015-ALES ÇIKMIŞ SORULAR (İLKBAHAR DÖNEMİ)

2015-ALES ÇIKMIŞ SORULAR (SONBAHAR DÖNEMİ)

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