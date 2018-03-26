Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 7 Mart - 15 Mart 2018 tarihleri arasında başvurusu alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için başvurusunu yapamayan adaylar, geç başvuru tarihini bekliyor. Peki ALES geç başvuru ne zaman? İşte 2018 ALES geç başvuru son tarih ve başvuru detayları...

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES başvurusunu yapamayan ve başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için bulunan geç başvuru işlemi, 28 Mart 2018 tarihinde yapılacaktır. Geç başvuru yapacak olan adaylar 150,00 TL sınav ücretini de aynı gün içinde yatırmalıdır. Aksi durumda başvurular iptal olacak ve adayların sınava girmesi için sınav giriş belgesi basılmayacak ve adaylar sınava giremeyecektir.

DİKKAT: Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ: 06 Mayıs 2018

İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ: 07 – 15 Mart 2018

İLKBAHAR DÖNEMİ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE SINAV ÜCRETİ: 28 Mart 2018, 150,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ: 18 Kasım 2018

SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ: 19 – 27 Eylül 2018

SONBAHAR DÖNEMİ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE SINAV ÜCRETİ: 10 Ekim 2018, 150,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ: 100,00 TL

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER