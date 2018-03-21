ALES geç başvuru işlemleri yaklaşıyor. 15 Mart'ta sona eren ALES başvuru işlemini yapamayan adaylar için geç başvuru alınacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak olan ALES geç başvuru ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 ALES ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ALES başvuru işlemi 07-15 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Sınava başvvuru yapamayan adaylardan mazeretli olanlar için geç başvuru alınacak. ALES geç başvuru tarihi, ÖSYM tarafından 28 Mart olarak belirlendi. Aynı gün ödenecek geç başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti 150,00 TL'dir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti , başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

ALES NE ZAMAN?

2018 ALES 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ

ALES'in sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Geçmiş yıllarda söz konusu sınavdan alınan puanların geçerlilik süresi de sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla uzatıldı.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgi sayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25 ALES Sözel Puanı 0,25 0,75 ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değe rlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandık tan sonra bu puanlar , aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

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