Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 19 Aralık'ta gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na ( ALES) katılan adaylar sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, 2017 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES sonuçları hakkında merak edilen her şey...

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2017

ALES sonbahar dönemi 19 Kasım'da gerçekleştirilmişti. ALES sınavına katılan adaylar 'ALES ne zaman açıklanacak' sorgularını hızlandırdı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 19 Kasım'da gerçekleştirilen ALES, 21 Aralık 2017 tarihinde açıklanacak.

ALES'te adaylara sayısal ve sözelden oluşan sınav uygulandı.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan Türü Sayısal Tesi Sözel Testi ALES Sayısal Puanı 2,75 0,25 ALES Sözel Puanı 0,25 0,75 ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

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ALES sonuçları

ALES 2017

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